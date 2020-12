Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: finisce in parità il derby tra Cortina e Asiago, i punti vanno agli ampezzani (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Stasera con la gara di ritorno tra Cortina e Asiago si è chiusa la fase Return-2-Play dell’Alps Hockey League 2020-2021. Il match è finito in parità: un 1-1 che strizza l’occhio agli ampezzani che, in virtù della vittoria dell’andata per 6-5, si sono accaparrati i punti in palio. Il derby veneto di ritorno è stato combattuto e in bilico fino agli ultimi secondi di gioco. Dopo il primo periodo chiuso a reti inviolate, ad aprire le marcature è stato Rosa, che al minuto 37 ha sfruttato al meglio una situazione di powerplay e sull’assist di Ginnetti ha siglato il vantaggio dell’Asiago. La rete decisiva, che ha regalato al Cortina la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Stasera con la gara di ritorno trasi è chiusa la fase Return-2-Play dell’. Il match è finito in: un 1-1 che strizza l’occhioche, in virtù della vittoria dell’andata per 6-5, si sono accaparrati iin palio. Ilveneto di ritorno è stato combattuto e in bilico finoultimi secondi di gioco. Dopo il primo periodo chiuso a reti inviolate, ad aprire le marcature è stato Rosa, che al minuto 37 ha sfruttato al meglio una situazione di powerplay e sull’assist di Ginnetti ha siglato il vantaggio dell’. La rete decisiva, che ha regalato alla ...

