“Ho fatto il vaccino Sputnik, non capisco perché l’Occidente lo ignori”. Oliver Stone spiazza tutti (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic – Il regista Oliver Stone ha dichiarato di essersi sottoposto al vaccino russo Sputnik e si è detto stupito del fatto che l’Occidente lo ignori. «Ho fatto il vaccino qualche giorno fa. Non so se funzionerà, ma ho sentito parlare bene del vaccino russo». Oliver Stone sceglie il vaccino russo Ha spiazzato tutti l’annuncio del 74enne regista di Platoon e Natural born killers. Stone, che si trovava in Russia in visita alle centrali nucleari per il prossimo documentario sul cambiamento climatico, ha pensato di approfittarne e ricevere in loco la dose di vaccino contro il coronavirus sviluppato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic – Il registaha dichiarato di essersi sottoposto alrussoe si è detto stupito delchelo. «Hoilqualche giorno fa. Non so se funzionerà, ma ho sentito parlare bene delrusso».sceglie ilrusso Hatol’annuncio del 74enne regista di Platoon e Natural born killers., che si trovava in Russia in visita alle centrali nucleari per il prossimo documentario sul cambiamento climatico, ha pensato di approfittarne e ricevere in loco la dose dicontro il coronavirus sviluppato ...

Il professor Giuseppe Remuzzi, intervistato da Libero, ha dichiarato che il “Covid farebbe fatica a circolare, se tutti rispettassero le regole. Inoltre, secondo uno studio pubblicato su Science rifer ... Nuova variante di coronavirus in UK: che cosa sappiamo - Focus.it

