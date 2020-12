Highlights e gol Wolverhampton-Chelsea 2-1: Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 15 dicembre 2020) Il VIDEO delle azioni salienti di Wolverhampton-Chelsea, incontro valido per la tredicesima giornata della Premier League 2020/2021 e terminato 2-1. Una rete di Neto allo scadere ha regalato il successo alla compagine sfavorita, in svantaggio a inizio secondo tempo a causa di una rete di Giroud. Di seguito gli Highlights integrali dell’incontro, caratterizzato inoltre da una realizzazione di Podence. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 dicembre 2020) Ildelle azioni salienti di, incontro valido per la tredicesima giornata dellae terminato 2-1. Una rete di Neto allo scadere ha regalato il successo alla compagine sfavorita, in svantaggio a inizio secondo tempo a causa di una rete di Giroud. Di seguito gliintegrali dell’incontro, caratterizzato inoltre da una realizzazione di Podence. SportFace.

