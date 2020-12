Harry Potter cambia giorno: quando vanno in onda gli ultimi due film (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – La maratona di Harry Potter su Canale 5 volge verso il suo epilogo. Anche questa volta, come a marzo durante il lockdown, la saga del piccolo mago ha registrato ottimi ascolti, tenendo incollati allo schermo milioni di spettatori. Il primo film della maratona è andato in onda il 12 novembre, e da lì in poi ogni giovedì le avventure nate dalla penna di J.K. Rowling hanno tenuto compagnia ai potterhead, che hanno commentato la saga sui social. Ma quando andranno in onda gli ultimi due episodi? HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE, L’APPUNTAMENTO SI SPOSTA AL MARTEDI’ Leggi su dire (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – La maratona di Harry Potter su Canale 5 volge verso il suo epilogo. Anche questa volta, come a marzo durante il lockdown, la saga del piccolo mago ha registrato ottimi ascolti, tenendo incollati allo schermo milioni di spettatori. Il primo film della maratona è andato in onda il 12 novembre, e da lì in poi ogni giovedì le avventure nate dalla penna di J.K. Rowling hanno tenuto compagnia ai potterhead, che hanno commentato la saga sui social. Ma quando andranno in onda gli ultimi due episodi? HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE, L’APPUNTAMENTO SI SPOSTA AL MARTEDI’

