“Ha interrotto la castità…” Gemma Galgani | che frecciata dopo gli ultimi fatti ‘succosi’ | “Chissà l’artrosi…”

(Di martedì 15 dicembre 2020) Torna la rubrica settimanale di Roberto Alessi a Ogni Mattina: uno spazio per il direttore di Novella 2000 in cui promuove o boccia i personaggi famosi. Questa volta sotto i raggi x del giornalista è passata, la dama del Trono Over di Uomini e Donne che – come lei stessa ha ammesso – ha avuto una notte romantica con il cavaliere Maurizio Guerci, conosciuto sotto i riflettori della trasmissione. Tra i due c’era una attrazione evidente nonostante la differenza d’età (70 anni lei, 50 lui) e che ha portato, con grande stupore dei due opinionisti di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti, ad accettare le avances del suo cavaliere e far sapere: “Abbiamo fatto l’amore”. Un rapporto importante dato che l‘ultimo fidanzato “ufficiale” perera stato il “Gabbiano” Giorgio ...