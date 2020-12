Guenda Goria sotto attacco: “Tutto merito del bisturi”, lei replica così (Di martedì 15 dicembre 2020) Giovane figlia d’arte, Guenda Goria sotto attacco degli hater su Instagram: “Tutto merito del bisturi”, lei replica così e zittisce tutti. (Instagram)La giovane protagonista della tv italiana, Guenda Goria, la figlia del giornalista Amedeo Goria e della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è diventata una vera e propria star dei social. Infatti, sul suo profilo Instagram è seguitissima e ovviamente contestatissima dagli hater. Sembra ormai una regola: quando una persona raggiunge una certa notorietà, ci pensano subito gli hater a entrare in azione per provare a stroncarla. Leggi anche: Guenda ... Leggi su ck12 (Di martedì 15 dicembre 2020) Giovane figlia d’arte,degli hater su Instagram: “del”, leie zittisce tutti. (Instagram)La giovane protagonista della tv italiana,, la figlia del giornalista Amedeoe della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è diventata una vera e propria star dei social. Infatti, sul suo profilo Instagram è seguitissima e ovviamente contestatissima dagli hater. Sembra ormai una regola: quando una persona raggiunge una certa notorietà, ci pensano subito gli hater a entrare in azione per provare a stroncarla. Leggi anche:...

