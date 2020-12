Guardiola difende Arteta: “E’ tra i migliori allenatori che ci sono in giro, per uscire da questo brutto periodo ci vorrà del tempo” (Di martedì 15 dicembre 2020) E’ un momentaccio in casa Arsenal, sette sconfitte in undici turni di Premier e Gunners vicini alla zona retrocessione. Non mancano le critiche nei confronti del tecnico Mikel Arteta, a suo favore però si è schierata sia la dirigenza del club che il suo vecchio mentore Pep Guardiola, che ha parlato così a Reuters:“Non esiste un tecnico migliore di lui per guidare l’Arsenal in questa e nella prossima stagione. E’ uno dei migliori allenatori che abbia mai visto e non ha bisogno che io lo sostenga pubblicamente perché lo sa. sono sicuro che cambierà le cose e otterrà le prestazioni che tutti si aspettano. Spesso per uscire da un brutto periodo ci vuole tempo”. Foto: Twitter Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 dicembre 2020) E’ un momentaccio in casa Arsenal, sette sconfitte in undici turni di Premier e Gunners vicini alla zona retrocessione. Non mancano le critiche nei confronti del tecnico Mikel, a suo favore però si è schierata sia la dirigenza del club che il suo vecchio mentore Pep, che ha parlato così a Reuters:“Non esiste un tecnico migliore di lui per guidare l’Arsenal in questa e nella prossima stagione. E’ uno deiche abbia mai visto e non ha bisogno che io lo sostenga pubblicamente perché lo sa.sicuro che cambierà le cose e otterrà le prestazioni che tutti si aspettano. Spesso perda unci vuole”. Foto: Twitter Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

