GTA Online accoglie il nuovo corposo aggiornamento ' Cayo Perico Heist'

Leggi su eurogamer

(Di martedì 15 dicembre 2020)è ilgrandedi GTAche vi consente di riprendere mano alle rapine. Secondo quanto condiviso, la rapina aè la più grande ed elaborata rapina mai vista nel gioco fino ad oggi, e implementa inoltre una nuova area tutta da esplorare. La rapina vi chiede infatti di rubare un'isola privata usando qualsiasi stratagemma per toglierla dalle grinfie dei signori della droga che la gestiscono. Rockstar spiega il colpo in questo modo: "Sta a te trovare un modo per violare, una delle isole private più sicure del mondo intero, eludere o neutralizzare le forze di sicurezza pesantemente armate e fuggire con prove preziose insieme a tutta l'arte, l'oro e la droga che ...