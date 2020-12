Gruppo Volkswagen - Pieno sostegno a Diess, tramonta l'ipotesi di vendere Lamborghini (Di martedì 15 dicembre 2020) Herbert Diess è riuscito a ottenere una parziale vittoria nella contesa con i rappresentanti dei lavoratori del Gruppo Volkswagen. Il manager bavarese ha ricevuto il Pieno supporto del consiglio di sorveglianza del Gruppo tedesco ai suoi programmi di ristrutturazione e trasformazione, ottenendo un consenso anche per quasi tutte le sue richieste sul fronte di strategie e governance. stata respinta, invece, l'istanza per il rinnovo anticipato del mandato in scadenza nella primavera del 2023, come già deciso pochi giorni fa dal presidium, il comitato ristretto dello stesso consiglio di sorveglianza riunitosi appositamente per risolvere le diatribe tra Diess e il presidente del consiglio di fabbrica, Bernd Osterloh. Nella riunione, i vertici di Wolfsburg hanno anche preso una decisione ... Leggi su quattroruote (Di martedì 15 dicembre 2020) Herbertè riuscito a ottenere una parziale vittoria nella contesa con i rappresentanti dei lavoratori del. Il manager bavarese ha ricevuto ilsupporto del consiglio di sorveglianza deltedesco ai suoi programmi di ristrutturazione e trasformazione, ottenendo un consenso anche per quasi tutte le sue richieste sul fronte di strategie e governance. stata respinta, invece, l'istanza per il rinnovo anticipato del mandato in scadenza nella primavera del 2023, come già deciso pochi giorni fa dal presidium, il comitato ristretto dello stesso consiglio di sorveglianza riunitosi appositamente per risolvere le diatribe trae il presidente del consiglio di fabbrica, Bernd Osterloh. Nella riunione, i vertici di Wolfsburg hanno anche preso una decisione ...

