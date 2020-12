Gregoretti, gioco sporco contro Toninelli. La velina della Lega sull’ex ministro trasformata in Fake news. Per le navi italiane non serve alcuna autorizzazione. Ma Libero, La Verità, Il Tempo e Repubblica cavalcano la balla (Di martedì 15 dicembre 2020) La vicenda della testimonianza dell’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli al processo di Catania contro Matteo Salvini per sequestro di persona per la nave Gregoretti, sta assumendo toni paradossali. Secondo diversi giornali, Libero, La Verità, Il Tempo, Repubblica, Toninelli ha detto di “non ricordare” di aver firmato un decreto di entrata per la nave della guardia costiera. Ma il ministro si difende con un post su Facebook dichiarando che non poteva firmare alcun decreto perché la Gregoretti era una nave militare e che il non ricordo è stato estrapolato da una dichiarazione a proposito di una nave civile, l’Open Arms. Toninelli dice che è stata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 dicembre 2020) La vicendatestimonianza dell’exdei Trasporti Daniloal processo di CataniaMatteo Salvini per sequestro di persona per la nave, sta assumendo toni paradossali. Secondo diversi giornali,, La, Ilha detto di “non ricordare” di aver firmato un decreto di entrata per la naveguardia costiera. Ma ilsi difende con un post su Facebook dichiarando che non poteva firmare alcun decreto perché laera una nave militare e che il non ricordo è stato estrapolato da una dichiarazione a proposito di una nave civile, l’Open Arms.dice che è stata ...

