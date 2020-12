Grande Fratello Vip, niente ripescaggio e allungamento: parla Alfonso Signorini, le ultime news (Di martedì 15 dicembre 2020) Come vi avevamo spiegato bene proprio alcune ore fa, il Grande Fratello Vip terminerà regolarmente il prossimo 15 febbraio. Sul web, una frase capita male, aveva lasciato intendere di un possibile allungamento dello show, ma non sarà così. Grande Fratello Vip, niente ripescaggio e allungamento: parla Alfonso Signorini niente di fatto nemmeno per il famoso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 15 dicembre 2020) Come vi avevamo spiegato bene proprio alcune ore fa, ilVip terminerà regolarmente il prossimo 15 febbraio. Sul web, una frase capita male, aveva lasciato intendere di un possibiledello show, ma non sarà così.Vip,di fatto nemmeno per il famoso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - Thelma02559007 : @myrtamerlino Io invece leggo l'intera etichetta prima di mangiare un prodotto cara Mirta, quindi piantala di fare… - ferroice40 : RT @GavinoSanna1967: Quando avremo accettato come normale che milioni di persone vivano di elemosina per strada (è uno dei principali obiet… -