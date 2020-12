Grande Fratello VIP 5: Tommaso Zorzi nomina Stefania Orlando e in casa scoppia il caos (Di martedì 15 dicembre 2020) La necessità di dover allungare a tutti i costi il Grande Fratello VIP 5 inizia già a farsi sentire. Le puntate stanno diventando via via sempre più noiose e molto spesso gli argomenti di discussione sono annacquati; per l’ennesima volta – nell’appuntamento del 14 dicembre – si è parlando della presunta liason nata fra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci; dei familiari di Maria Teresa Ruta; di Giacomo Urtis o Dayane Mello che hanno litigato con qualcuno per argomenti futuli. Gli autori del Grande Fratello VIP 5 sono ad un tale livello di riciclo che hanno riproposto questa sera a Giulia Salemi la stessa identica sorpresa già fatta nel 2017: l’incontro freezzato con il padre. L‘unica coppia gioia ce l’ha fornita Tommaso Zorzi nel corso delle nomination dove, a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 dicembre 2020) La necessità di dover allungare a tutti i costi ilVIP 5 inizia già a farsi sentire. Le puntate stanno diventando via via sempre più noiose e molto spesso gli argomenti di discussione sono annacquati; per l’ennesima volta – nell’appuntamento del 14 dicembre – si è parlando della presunta liason nata fra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci; dei familiari di Maria Teresa Ruta; di Giacomo Urtis o Dayane Mello che hanno litigato con qualcuno per argomenti futuli. Gli autori delVIP 5 sono ad un tale livello di riciclo che hanno riproposto questa sera a Giulia Salemi la stessa identica sorpresa già fatta nel 2017: l’incontro freezzato con il padre. L‘unica coppia gioia ce l’ha fornitanel corso delletion dove, a ...

