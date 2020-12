'Grande Fratello Vip 5', l'ira di Stefania si abbatte su Maria Teresa (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella Casa del ' Grande Fratello Vip 5 ' la ventiseiesima puntata ha lasciato il segno in maniera pesante. Quella che una volta era l'idilliaca 'Stanza blu' ora è un covo di risentimento e rancore. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 15 dicembre 2020) Nella Casa del 'Vip 5 ' la ventiseiesima puntata ha lasciato il segno in maniera pesante. Quella che una volta era l'idilliaca 'Stanza blu' ora è un covo di risentimento e rancore. ...

trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - Lul62111985 : #rosmello Al grande fratello quest'anno piacciono e vengono sponsorizzati i rapporti finti, i VISCIDI (Filippo Nar… - LeoWh1te_ : RT @GavinoSanna1967: Quando avremo accettato come normale che milioni di persone vivano di elemosina per strada (è uno dei principali obiet… -