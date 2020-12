‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 92: commenti al live (Di martedì 15 dicembre 2020) giorno 92 In questo post potrete commentare il live della quinta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 15 dicembre 2020)92 In questo post potrete commentare ildella quinta edizione del GrandeVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - muffiniosss : RT @24McCartney: “Francesco, la Juve o Tommy?” “Con tutto il rispetto, ne ho persi cinque di finali di Champions negli ultimi vent’anni. To… - _Blondage_ : Io non giudico i gusti personali né l’amore per il trash ma mi pare che con sto grande fratello stiate esagerando,… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello : “Il Premio Minerva 2020 è un riconoscimento per la nostra azienda impegnata nella politica di diversity inclusion†Yahoo Notizie