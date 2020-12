Governo: Rosato, 'stupito da Pd? No, a noi tocca sempre parte del cattivo...' (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Non sono stupito da incontri di ieri. Sono convinto che il Pd in particolare appalti a noi la parte di essere dialettici all'interno del Governo. Qualcuno deve far la parte del cattivo e tocca sempre a noi". Lo dice Ettore Rosato di Iv a Un Giorno da Pecora su Radio Rai Uno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Non sonoda incontri di ieri. Sono convinto che il Pd in particolare appalti a noi ladi essere dialettici all'interno del. Qualcuno deve far ladela noi". Lo dice Ettoredi Iv a Un Giorno da Pecora su Radio Rai Uno.

