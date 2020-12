Governo | Renzi | “Le ministre di Italia Viva sono pronte a dimettersi”

Leggi su tpi

(Di martedì 15 dicembre 2020) “Il Presidente del Consiglio ha convocato i partiti di maggioranza. Il blitz notturno che avrebbe fatto approvare un documento non condiviso da nessuno e una task force in grado di sostituirsi ale al Parlamento è stato ufficialmente bloccato. Lo avevo chiesto in Parlamento (qui) e oggifelice che tutti diano ragione a. Stiamo facendo una battaglia per le idee, non per le poltrone: all’incontro verranno anche le, chea rimettere il mandato, se serve”. Così il leader diMatteosull’incontro già slittato con il premier Giuseppe Conte, nella consueta Enews. “Perché chi dice che noi facciamo confusione per avere mezza poltrona in più deve prendere atto che noi ...