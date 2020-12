Governo, Renzi: “Farlo cadere? No, ma Conte si muova” (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – “Non ci penso neppure”. Cosi’ Matteo Renzi risponde alla domanda del Tg5 se voglia ‘far cadere il governo’. “Ci sono pero’ 846 morti e davanti a questo non si puo’ far finta di niente. Ecco perche’ diciamo al presidente del consiglio ‘diamoci una smossa’. Mettiamo piu’ soldi sulla sanita’, mettiamo a frutto bene i soldi europei, smettiamola con le polemiche. Ma ora la palla tocca al presidente del consiglio. Noi quello che dovevamo dire, glielo abbiamo detto chiaro in Parlamento”. Leggi su dire (Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – “Non ci penso neppure”. Cosi’ Matteo Renzi risponde alla domanda del Tg5 se voglia ‘far cadere il governo’. “Ci sono pero’ 846 morti e davanti a questo non si puo’ far finta di niente. Ecco perche’ diciamo al presidente del consiglio ‘diamoci una smossa’. Mettiamo piu’ soldi sulla sanita’, mettiamo a frutto bene i soldi europei, smettiamola con le polemiche. Ma ora la palla tocca al presidente del consiglio. Noi quello che dovevamo dire, glielo abbiamo detto chiaro in Parlamento”.

