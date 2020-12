Governo Conte news | oggi è sfida a due tra il Premier e Matteo Renzi

Leggi su urbanpost

(Di martedì 15 dicembre 2020). Che l’alleanza sia in crisi ormai è cosa nota. Non lo si può più negare: lo sa, lo sanno i dem e lo sanno anche i pentastellati. Per questo ieri il presidente del Consiglio, mentre l Cts decideva se ampliare le misure restrittive anti covid o meno durante le festività di Natale, ha incontrato i vertici della coalizione per discutere della verifica di maggioranza. Prima il Movimento 5 Stelle, poi il Partito Democratico., invece, toccherà a Italia Viva e Liberi e Uguali. La speranza è quella di non dover ricorrere alla crisi di, né ora né a gennaio, perchè tanto non si tornerebbe alle urne in piena emergenza coronavirus. A quel punto l’unica soluzione sarebbe aprirsi al centro destra, idea che alcuni dem proprio non vogliono neanche prendere in ...