Governo Conte, il Premier: “Bisogna andare avanti, ma non a qualsiasi costo” (Di martedì 15 dicembre 2020) Le misure anti covid stanno funzionando, ma per le festività dovranno diventare ancora più restrittive. “Dobbiamo scongiurare a ogni costo una testa ondata”, ha sottolineato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E mentre è impegnato a capire come affrontare i giorni di Natale, il Premier deve anche scontrarsi con la sua maggioranza, e la verifica di Governo iniziata ieri con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Uno stress dietro l’altro che mette ancora di più in bilico la tenuta di un esecutivo ormai allo stremo. “Il Governo deve andare avanti, ma a certe condizioni e non a qualsiasi costo”, ha ribadito Conte. >> Leggi anche: Governo Conte news, salta la sfida a ... Leggi su urbanpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Le misure anti covid stanno funzionando, ma per le festività dovranno diventare ancora più restrittive. “Dobbiamo scongiurare a ogniuna testa ondata”, ha sottolineato il presidente del Consiglio Giuseppe. E mentre è impegnato a capire come affrontare i giorni di Natale, ildeve anche scontrarsi con la sua maggioranza, e la verifica diiniziata ieri con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Uno stress dietro l’altro che mette ancora di più in bilico la tenuta di un esecutivo ormai allo stremo. “Ildeve, ma a certe condizioni e non a”, ha ribadito. >> Leggi anche:news, salta la sfida a ...

Sembra quasi che nelle ultime ore il futuro del governo Conte si stia giocando sull’asse Roma-Bruxelles-Washington più che in Parlamento. A manovrare le pedine ci sarebbe il senatore Matteo Renzi. VIDEO. Varese, presentato in Procura un esposto contro il governo e i Dpcm di Conte

Stefano Angei e Simone Mansori sono convinti che quanto previsto dall'ultimo decreto e Dpcm natalizio non rispetti pienamente i dettami della Carta: «Speriamo che il nostro intervento possa portare la ...