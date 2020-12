Governo, a che gioco gioca Matteo Renzi? La diretta con Peter Gomez e Martina Castigliani (Di martedì 15 dicembre 2020) Italia Viva rimanda l’incontro chiarificatore con il premier Conte. Il commento della giornata politica in diretta con il direttore Peter Gomez e la giornalista Martina Castigliani. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Italia Viva rimanda l’incontro chiarificatore con il premier Conte. Il commento della giornata politica incon il direttoree la giornalista. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

pfmajorino : #Fontana che attacca i cittadini dopo che ha fatto di tutto per far riaprire è vergognodo. Son convinto che attacc… - Mov5Stelle : Se Salvini potesse chiedere un regalo per gli italiani cosa sceglierebbe? Tutti risponderebbero: la fine della Pand… - NicolaPorro : Il 'modello italiano' è fallito: abbiamo il record europeo di morti. E allora che fa il governo? Le stesse cose di… - fra_tante2 : RT @GHINODITACCO18: Lo sapete vero che le Regioni tutte gialle sono una manipolazione politica che ci porterà ad un nuovo lockdown a gennai… - claudio_2022 : RT @ChiodiDonatella: #CASHBACK E PURE LA #ZTL APERTA DALLA #RAGGI: TUTTI IN CENTRO A FAR #SHOPPING E I FENOMENI FANNO OH! Ma quelli al #go… -