Good bye Donald. Ecco i repubblicani per Biden (Di martedì 15 dicembre 2020) Per gli Stati Uniti, “è ora di voltare pagina”: lo ha detto il presidente eletto Joe Biden, parlando subito dopo che il Collegio elettorale aveva confermato – senza sorpresa alcuna – la sua vittoria: 306 i Grandi Elettori a suo favore, 232 quelli per Donald Trump – per essere eletti, ce ne volevano 270 . Un risultato esattamente speculare a quello del 2016. Nel suo discorso, Biden ha denunciato i tentativi di Trump a rovesciare l’esito del voto e ha invitato ad andare oltre: “In questa battaglia per l’anima dell’America, la democrazia ha prevalso. Noi il popolo abbiamo votato. La fede nelle nostre Istituzioni ha tenuto. L’integrità del sistema elettorale resta intatta. E’ ora di voltare pagina, come abbiamo sempre fatto nella nostra storia, Per unirci. E per sanare le divisioni … Sarò il presidente di tutti gli americani”. E, ... Leggi su formiche (Di martedì 15 dicembre 2020) Per gli Stati Uniti, “è ora di voltare pagina”: lo ha detto il presidente eletto Joe, parlando subito dopo che il Collegio elettorale aveva confermato – senza sorpresa alcuna – la sua vittoria: 306 i Grandi Elettori a suo favore, 232 quelli perTrump – per essere eletti, ce ne volevano 270 . Un risultato esattamente speculare a quello del 2016. Nel suo discorso,ha denunciato i tentativi di Trump a rovesciare l’esito del voto e ha invitato ad andare oltre: “In questa battaglia per l’anima dell’America, la democrazia ha prevalso. Noi il popolo abbiamo votato. La fede nelle nostre Istituzioni ha tenuto. L’integrità del sistema elettorale resta intatta. E’ ora di voltare pagina, come abbiamo sempre fatto nella nostra storia, Per unirci. E per sanare le divisioni … Sarò il presidente di tutti gli americani”. E, ...

