Gli ultras omaggiano Speziale, striscioni anche a Napoli e Benevento (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI tifosi del Napoli e del Benevento hanno voluto rendere omaggio ad Antonino Speziale, l'ultras del Catania uscito oggi dal carcere di Messina dopo aver scontato una condanna di otto anni e otto mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale di Filippo Raciti, l'ispettore capo di polizia ucciso negli scontri fra tifosi e agenti allo stadio Angelo Massimino il 2 febbraio del 2007, mentre si giocava il derby con il Palermo. Speziale questa mattina ha finito di scontare la pena. La Curva A partenopea ha esposto uno striscione, presso Corso Vittorio Emanuele, nel quale si legge: "Caso Raciti: tutti sanno la verità. Oggi è finita un'infamità! Bentornato Antonino". anche gli ultrà della Curva Sud giallorossa hanno voluto dire la loro abbracciando ...

