Giuseppe Conte ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi mercoledì 16 dicembre alle 21.25 su Nove. Con Travaglio

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiude il ciclo di speciali in prime time di 'Accordi&Disaccordi' sul Nove: il premier sarà ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi mercoledì 16 dicembre alle 21:25. Con lui si farà il punto sulla pandemia con un focus sulle restrizioni adottate per i giorni festivi alla luce dei contagi e dei decessi che continuano a destare allarme; inoltre si affronteranno temi più strettamente politici come la verifica di governo chiesta dai partiti di maggioranza, in particolar modo da Italia Viva, che Contesta la task force sul Recovery Plan voluta proprio dal premier. Non mancheranno le incursioni satiriche di Martina Dell'Ombra (l'attrice Federica ...

