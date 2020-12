Giuseppe Conte | “Dobbiamo scongiurare la terza ondata | necessarie ulteriori misure”

(Di martedì 15 dicembre 2020) “Abbiamo già predisposto un piano dedicato specificamente alle festività natalizie, anche alla luce dei suggerimenti del Comitato Tecnico Scientifico”. Il premierha parlato dopo un vertice utile all’individuazione delleda prendere nel periodo natalizio per limitare la diffusione di contagi. “Ora si rende necessaria qualche ulteriore misura restrittiva. Ci stiamo riflettendo in queste ore.a ogni costo una, perché sarebbe devastante anche sul piano della perdita di vite umane“. Il commento diche chiede sacrifici per una fase cruciale della battaglia contro il virus. SportFace.

Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico durante la riunione con il premier Giuseppe Conte ha suggerito di rafforzare le mis… - Agenzia_Ansa : Al via la verifica di governo. La delegazione del M5s è stata ricevuta dal premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.… - fattoquotidiano : A un soffio da un Natale di chiusure e brutti pensieri, Giuseppe Conte deve capire se ha ancora una vera maggioranz… - Domenic62340660 : RT @ChiodiDonatella: #CONTE, QUANDO ABBIAMO FINITO COL #RIMPASTO CI SAREBBE DA PENSARE A #RISTORI E #VACCINI E poi gli irresponsabili siam… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: A un soffio da un Natale di chiusure e brutti pensieri, Giuseppe Conte deve capire se ha ancora una vera maggioranza a… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

Italia viva ha chiesto al presidente Conte di spostare l'incontro fissato per martedì alle 13 a palazzo Chigi. La ministra Bellanova, si apprende da fonti Iv, è impegnata infatti a Bruxelles per il co ...«Ascolteremo tutti i partiti, per fare in modo che l’azione di governo riparta in modo più coeso e condiviso». Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Stampa, parlando della verifica di governo e sotto ...