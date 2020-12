Giulia Salemi in lacrime per il padre “mancato”: “a volte si sbaglia” (Di martedì 15 dicembre 2020) Giulia Salemi in diretta nella casa del grande fratello vip non trattiene l’emozione quando rincontra il padre. Giulia Salemi (Instagram)LEGGI QUI>>> Elisabetta Gregoraci, parole pesanti: “Non starei mai con uno come te” Giulia Salemi durante questo reality sta facendo riscoprire un lato di se molto più profondo di quanto potessimo pensare. Nei giorni scorsi infatti l’abbiamo vista alle prese con veri e propri problemi esistenziali durante il reality. L’influencer si è infatti resa protagonista di un episodio molto particolare. Sin da subito era apparsa turbata e pensierosa, non era la solita ragazza solare e spensierata a cui siamo abituati, gli altri concorrenti lo hanno notato chiedendole cosa le fosse successo. In un primo momento ha ... Leggi su kronic (Di martedì 15 dicembre 2020)in diretta nella casa del grande fratello vip non trattiene l’emozione quando rincontra il(Instagram)LEGGI QUI>>> Elisabetta Gregoraci, parole pesanti: “Non starei mai con uno come te”durante questo reality sta facendo riscoprire un lato di se molto più profondo di quanto potessimo pensare. Nei giorni scorsi infatti l’abbiamo vista alle prese con veri e propri problemi esistenziali durante il reality. L’influencer si è infatti resa protagonista di un episodio molto particolare. Sin da subito era apparsa turbata e pensierosa, non era la solita ragazza solare e spensierata a cui siamo abituati, gli altri concorrenti lo hanno notato chiedendole cosa le fosse successo. In un primo momento ha ...

trash_italiano : MA GIULIA SALEMI CHE PASSA DAVANTI A SAMANTHA E LA IGNORA ?? #GFVIP - agrega3006 : Elisabetta legge un commento: “vipera Salemi” chissà perché doveva proprio leggere quel commento dopo aver letto ch… - CHENBAE45959461 : RT @pazzeskamilano: in tutto questo drama io vorrei fare un applauso a giulia salemi che con le sue nomination ha fatto tremare il culo pri… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Cristiano Malgioglio, furioso per essere andato in nomination, dichiara guerra a Giulia Salemi! « Il Vicol… - Mary79374836 : RT @IcyZorzi: Malgioglio non ha imparato la lezione. 2017 - Giulia De Lellis 2020 - Giulia Salemi #LeBimbeDiGiulia colpiranno di nuovo?… -