Giulia Salemi disperata, lacrime al Gf Vip 2020: "Sono stata molto male" (Di martedì 15 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia Salemi è apparsa davvero molto disperata durante il Grande Fratello Vip 2020: le lacrime della concorrente, è stata molto male. E' stata una serata difficile per Giulia Salemi che durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 di ieri sera è scoppiata in lacrime per una persona che, fino a poco tempo fa, considerava

