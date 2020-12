Giulia Matera: tutto sulla protagonista de Il Collegio 5 . età, Instagram (Di martedì 15 dicembre 2020) Giulia Matera è una delle protagoniste de il Collegio 5. La ragazza è stata eletta rappresentante di classe ed è sempre partecipe di tutte le dinamiche. Giulia Matera ha 15 anni ed è di Salerno. E’ molto carismatica e il suo obiettivo è combattere contro ogni forma di ingiustizia. “Io difendo molte persone e lo faccio anche bene”, ha dichiarato nella sua presentazione. Parlando della sua famiglia, ha detto di essere cresciuta con due genitori severi. Proprio per questa ragione dice di non essere spaventata delle rigide regole del Collegio. “Non ho problemi a parlare e dire quello che penso”, ha aggiunto. Giulia Matera ha il sogno di diventare un magistrato e nel frattempo si accontenta di essere definita “l’avvocato di Salerno”. La collegiale del 1992 ... Leggi su giornal (Di martedì 15 dicembre 2020)è una delle protagoniste de il5. La ragazza è stata eletta rappresentante di classe ed è sempre partecipe di tutte le dinamiche.ha 15 anni ed è di Salerno. E’ molto carismatica e il suo obiettivo è combattere contro ogni forma di ingiustizia. “Io difendo molte persone e lo faccio anche bene”, ha dichiarato nella sua presentazione. Parlando della sua famiglia, ha detto di essere cresciuta con due genitori severi. Proprio per questa ragione dice di non essere spaventata delle rigide regole del. “Non ho problemi a parlare e dire quello che penso”, ha aggiunto.ha il sogno di diventare un magistrato e nel frattempo si accontenta di essere definita “l’avvocato di Salerno”. La collegiale del 1992 ...

rracconterodite : mi sto rivedendo la puntata della settimana scorsa de #ilcollegio. qualcuno potrebbe dire a giulia matera che quand… - bergasimone : RT @avadacla: Giulia Matera as Dolores Umbridge -non le sopporta nessuno -anche meno ragazze non esistete solo voi -giudici di sto gran ca… - DEFEXNCLESS : RT @tyIersoul: GIULIA MATERA MA FATTI I CAZZI TUOI MADONNA SANTA SEMPRE IN MEZZO #ilcollegio - DEFEXNCLESS : RT @mic22p: Giulia Matera impara a farti i cazzi tuoi, la lettera è per Luca, non per te #ilcollegio - DEFEXNCLESS : RT @ALVNEAGAIN: che fastidio Giulia che deve per forza mettersi in mezzo anche in situazioni in cui c’entra meno di niente, ma STAI NEL TUO… -