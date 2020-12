Giulia De Lellis, lo scatto con il suo nuovo amore: “Piccolo mio” FOTO (Di martedì 15 dicembre 2020) Giulia De Lellis, lo scatto con il suo nuovo amore: “Piccolo mio”. L’influencer ha pubblicato una FOTO con il suo Tommaso, il cagnolino adottato insieme ad Andrea Damante Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@GiuliadeLellis103) Giulia De Lellis è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Ha L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 dicembre 2020)De, locon il suo: “mio”. L’influencer ha pubblicato unacon il suo Tommaso, il cagnolino adottato insieme ad Andrea Damante Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@de103)Deè una delle donne più amate del mondo di Instagram. Ha L'articolo proviene da YesLife.it.

WondernetMag : Giulia De Lellis è a Roma per girare il suo primo film “Genitori vs Influencer”: ecco le prime immagini sul set ???… - elleeffeee : RT @XhinoZavalani: Fabio Volo piuttosto che criticare #Fedez, dovrebbe scusarsi con il pubblico per aver fatto debuttare al cinema come att… - larasksksk : RT @gmars011: Quindi Fedez è stato criticato perché va a donare in Lamborghini dopo che è stato letteralmente uno dei pochi a sbattersi per… - DJMaverix : Le Migliori #Foto di #GiuliaDeLellis del mese di #Novembre 2020 #Influencer #Outfit #Rome #photography… - zazoomblog : Giulia De Lellis: errore grave di Elisa Visari - #Giulia #Lellis: #errore #grave #Elisa -