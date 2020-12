Giocatori Italiani all’estero: Ogbonna decisivo, De Sciglio protagonista in PSG-Lione (Di martedì 15 dicembre 2020) Le prestazioni dei calciatori Italiani fuori confine: Ogbonna trascina il West Ham in Premier, il Lione di De Sciglio abbatte il PSG. Super Piovaccari in Spagna E’ Angelo Ogbonna a prendersi la copertina tra gli Italiani oltre confine nell’ultimo weekend calcistico. Lo stacco imperioso dell’ex Torino e Juventus ha permesso al West Ham di superare in rimonta il Leeds di Bielsa nella sfida valida per la 12° giornata di Premier League. Seconda rete in campionato per Ogbonna e tre punti preziosissimi in classifica per gli ‘Hammers’. Non sorridono invece Jorginho ed Emerson Palmieri al Chelsea, fuori dall’undici di Lampard contro l’Everton. I ‘Blues’ cadono a Liverpool al cospetto dell’ex Ancelotti e scivolano fuori dai primi quattro posti Champions dietro anche a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Le prestazioni dei calciatorifuori confine:trascina il West Ham in Premier, ildi Deabbatte il PSG. Super Piovaccari in Spagna E’ Angeloa prendersi la copertina tra glioltre confine nell’ultimo weekend calcistico. Lo stacco imperioso dell’ex Torino e Juventus ha permesso al West Ham di superare in rimonta il Leeds di Bielsa nella sfida valida per la 12° giornata di Premier League. Seconda rete in campionato pere tre punti preziosissimi in classifica per gli ‘Hammers’. Non sorridono invece Jorginho ed Emerson Palmieri al Chelsea, fuori dall’undici di Lampard contro l’Everton. I ‘Blues’ cadono a Liverpool al cospetto dell’ex Ancelotti e scivolano fuori dai primi quattro posti Champions dietro anche a ...

Grifoni Barcelona: Perchè alcuni catalani sono tifosi del Genoa?

Amore a prima vista tra i tifosi catalani e quelli del Genoa, nato nei primi anni '90: il Barcellona aveva sconfitto due volte la Samp nelle coppe europee ...

