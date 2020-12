Ginevra Lamborghini e il rapporto inclinato con la sorella Elettra: cosa è accaduto (Di martedì 15 dicembre 2020) Cambio di piani per Ginevra Lamborghini che non entrerà più al Grande Fratello Vip. Il motivo? C’entrerebbe la sorella Elettra Il suo nome era stato annunciato tra i nuovi ingressi nella casa del GF Vip eppure sembra che qualcosa sia andato storto. Ginevra Lamborghini, sorella della nota Elettra, era stata chiamata a partecipare ma proprio L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 dicembre 2020) Cambio di piani perche non entrerà più al Grande Fratello Vip. Il motivo? C’entrerebbe laIl suo nome era stato annunciato tra i nuovi ingressi nella casa del GF Vip eppure sembra che qualsia andato storto.della nota, era stata chiamata a partecipare ma proprio L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Grande Fratello Vip giallo Ginevra Lamborghini: ecco perchè non ci sarà - #Grande #Fratello #giallo #Ginevra - infoitcultura : GF Vip: Ginevra Lamborghini abbandona il programma prima di entrare - infoitcultura : GF Vip, mistero Ginevra Lamborghini: dovrebbe entrare ma è in vacanza - infoitcultura : Ginevra Lamborghini: gambe scoperte sulla neve, il web implode -FOTO - infoitcultura : GF Vip, Ginevra Lamborghini si ritira prima di entrare in casa: ecco perché -