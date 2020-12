Ginevra Lamborghini al GF Vip? Non ci sarà | Ecco il motivo

(Di martedì 15 dicembre 2020) Era stata annunciata la sua partecipazione al reality di Canale 5 ma è saltato il suo ingressononuna concorrente del Grande Fratello. La sorella della cantante avrebbe avanzato delle pretese che il conduttore Alfonso Signorini non gli ha accordato. A svelarlo è stato proprio Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi. “ha fatto un ottimo provino – chiarisce il conduttore del reality di Canale 5 – sarebbe stata la concorrente ideale, ma ci ha posto la condizione di non poter parlare del rapporto con la sorella e neanche della sua famiglia, e quindi di che avremmo dovuto parlare?”. Da qui le sue richieste sono state bocciate. “È come se Oppini avesse voluto entrare nella Casa e non potevamo parlare di Alba Parietti. Poi Francesco ha dimostrato di ...

LEGGI ANCHE > Alfonso Signorini rivela: «Abbiamo trovato il ragazzo che entrerà in casa per Tommaso Zorzi» GF Vip cosa succederà nelle prossime settimane «Il programma, al co ...La quinta edizione del reality show Mediaset non finirà più a febbraio come previsto inizialmente: il programma è stato allungato ancora di più ...