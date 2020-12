Gimmy Pozzi | la perizia mostra nuove lesioni | si fa strada una tesi inquietante

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) La secondasul corpo di Gianmarco “ha dato risposte ed esiti che cambiano radicalmente le carte in tavola, nelle indagini in corso. Perde considerevole forza ladella caduta accidentale: dalle ultime analisi sul corpo sarebbero state evidenziatenon compatibili con la caduta, e che il ragazzo avrebbe riportato prima della morte. Si fa dunquel’ipodell’aggressione, che da mesi la famiglia porta avanti e sostiene come versione più probabile di quanto accaduto. Letrovate sul corpo L’avvocato Fabrizio Gallo, che assiste la famiglia, dichiara ormai con una discreta certezza che la famiglia ora più che mai crede nellaomicida. “Non si può più credere ...