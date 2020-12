(Di martedì 15 dicembre 2020) TOKYO, 15 DIC - Per la prima volta in 70 anni di storia ildella neve di, previsto in febbraio, è statoto per via dei rischi legati alla diffusione del coronavirus. La ...

CorriereQ : Giappone cancella il festival di Sapporo -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone cancella

Agenzia ANSA

Per la prima volta in 70 anni, il Festival della neve di Sapporo, previsto in febbraio, è stato cancellato per via dei rischi legati alla diffusione del coronavirus. La rassegna annuale, organizzata p ...(ANSA) – TOKYO, 15 DIC – Per la prima volta in 70 anni di storia il Festival della neve di Sapporo, previsto in febbraio, è stato cancellato per via dei rischi legati alla diffusione del coronavirus.