Gianni Morandi verso l’Anno che verrà con Amadeus? L’indiscrezione

Leggi su chenews

(Di martedì 15 dicembre 2020)che, pare proprio che il padrone di casa abbia scelto il cantante per farsi affiancare alla conduzione del programma. foto facebooksi sta preparando anche per la prima serata di Capodanno che ormai da ditempo guida con grande successo e si prepara anche allo scontro diretto con una nuova puntata del Grande Fratello Vip che ha preso il posto dello show di Federica Panicucci per quella sera. La nuova indiscrezione delle ultime ore però riguarda la persona che ormai ufficialmente lo affiancherà alla conduzione del programma che fino ad ora era stato sempre in solitaria. Si tratta di, ad annunciarlo è stato proprio il conduttore nella conferenza stampa per ...