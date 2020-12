Gianfranco Vissani e il figlio Luca furibondi: “Cosa facciamo tra il 24 e 6 gennaio? Compriamo la merce?”. E lanciano un appello (Di martedì 15 dicembre 2020) “Dal governo abbiamo ottenuto 1.200 euro da marzo a oggi, il ristori richiesto a novembre ancora non si è visto”. Gianfranco Vissani è molto arrabbiato, per usare un eufemismo. E con l’Ansa sfoga tutto il suo malcontento: “Vogliono richiudere i ristoranti per le feste di Natale? Nessun problema, ma prima di deciderlo il Governo ci invii i soldi per salvare le nostre aziende, pagare i dipendenti e i fornitori”, dice il proprietario dello stellato Casa Vissani, che si trova vicino a Orvieto e che oggi è passato in gestione al figlio Luca. Uno dei ristoranti che ha riaperto? Sì. “Abbiamo deciso di riaprire da quando l’Umbria è tornata in fascia gialla nella lotta al Covid, ma l’abbiamo fatto solo per necessità, nella speranza di racimolare qualCosa per pagare i nostri dipendenti”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) “Dal governo abbiamo ottenuto 1.200 euro da marzo a oggi, il ristori richiesto a novembre ancora non si è visto”.è molto arrabbiato, per usare un eufemismo. E con l’Ansa sfoga tutto il suo malcontento: “Vogliono richiudere i ristoranti per le feste di Natale? Nessun problema, ma prima di deciderlo il Governo ci invii i soldi per salvare le nostre aziende, pagare i dipendenti e i fornitori”, dice il proprietario dello stellato Casa, che si trova vicino a Orvieto e che oggi è passato in gestione al. Uno dei ristoranti che ha riaperto? Sì. “Abbiamo deciso di riaprire da quando l’Umbria è tornata in fascia gialla nella lotta al Covid, ma l’abbiamo fatto solo per necessità, nella speranza di racimolare qualper pagare i nostri dipendenti”. ...

