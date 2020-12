GfVip, scontro tra Filippo Nardi e Pupo: «Non dici mai una cosa sensata» (Di martedì 15 dicembre 2020) scontro al GfVip tra Filippo Nardi e Pupo : «Non dici mai una cosa sensata». Durante la diretta di lunedì 14 dicembre il conte ha tolto la possibilità di essere immune a Tommaso Zorzi, una scelta che non è piaciuta al cantante che lo ha attaccato dallo studio. I nuovi arrivati hanno dovuto scegliere chi tra gli storici avesse diritto all’immunità. La catena di salvataggio ha assegnato l’immunità a Rosalinda e la scelta è stata fatta di comune accordo da Filippo Nardi e sonia Lorenzini. Entrambi scelgono di non rendere immune Zorzi perchè troppo forte. Dallo studio Pupo insorge «Dire a uno che non gli si dà l’immunità perché lo salva il pubblico è più falso che dire un cattiveria » . ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 15 dicembre 2020)altra: «Nonmai una». Durante la diretta di lunedì 14 dicembre il conte ha tolto la possibilità di essere immune a Tommaso Zorzi, una scelta che non è piaciuta al cantante che lo ha attaccato dallo studio. I nuovi arrivati hanno dovuto scegliere chi tra gli storici avesse diritto all’immunità. La catena di salvataggio ha assegnato l’immunità a Rosalinda e la scelta è stata fatta di comune accordo dae sonia Lorenzini. Entrambi scelgono di non rendere immune Zorzi perchè troppo forte. Dallo studioinsorge «Dire a uno che non gli si dà l’immunità perché lo salva il pubblico è più falso che dire un cattiveria » . ...

ReginaP14083453 : RT @vincycernic95: Credo che dopo questo scontro fratricida tra le Sciure venerdì usciranno le famose clip passate ma anche presenti dove S… - vampslayer_vv : Esatto. Non cerca lo scontro, fa di tutto per evitarlo facendo anche 10 passi indietro in puntata. Per me il suo di… - womanliketay : RT @vincycernic95: Credo che dopo questo scontro fratricida tra le Sciure venerdì usciranno le famose clip passate ma anche presenti dove S… - GvnLarisa : RT @tomasieu: Scontro MTR - STEFANIA - TOMMASO: parte 1 #GFVIP - gieffepparo : RT @vincycernic95: Credo che dopo questo scontro fratricida tra le Sciure venerdì usciranno le famose clip passate ma anche presenti dove S… -