Gf Vip, volano le accuse: Malgioglio e Samantha De Grenet “pilotati” dagli autori, social in rivolta (Di martedì 15 dicembre 2020) Il sospetto serpeggiava da alcuni giorni e ora è esploso. Cristiano Malgioglio e Samantha De Grenet agiscono “pilotati” dagli autori del Gf Vip. Sui social una valanga di accuse, filmati come prova, rabbia: «Non credete di prenderci per fessi», scrivono su Instagram. I condizionamenti ci sono e arrivano anche dallo studio, attraverso le parole di Alfonso Signorini e di Antonella Elia. Si parla di “complotto” (anche se il termine è esagerato, visto che si tratta di un reality). Gf Vip: Malgioglio in missione Il problema è legato agli ascolti: dopo l’uscita della Gregoraci, c’è stato un calo netto in termini di share. Allora gli autori – secondo quanto sostengono gli utenti social – hanno cercato di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 15 dicembre 2020) Il sospetto serpeggiava da alcuni giorni e ora è esploso. CristianoDeagiscono “del Gf Vip. Suiuna valanga di, filmati come prova, rabbia: «Non credete di prenderci per fessi», scrivono su Instagram. I condizionamenti ci sono e arrivano anche dallo studio, attraverso le parole di Alfonso Signorini e di Antonella Elia. Si parla di “complotto” (anche se il termine è esagerato, visto che si tratta di un reality). Gf Vip:in missione Il problema è legato agli ascolti: dopo l’uscita della Gregoraci, c’è stato un calo netto in termini di share. Allora gli– secondo quanto sostengono gli utenti– hanno cercato di ...

SecolodItalia1 : Gf Vip, volano le accuse: Malgioglio e Samantha De Grenet “pilotati” dagli autori, social in rivolta… - plexsus65 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #11dicembre. Fratelli di Crozza chiude in bellezza entrando ancora una volta nella top3 dei più visti dopo The V… - RosyDiBartolo1 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #11dicembre. Fratelli di Crozza chiude in bellezza entrando ancora una volta nella top3 dei più visti dopo The V… - VigilanzaT : #AscoltiTv #11dicembre. Fratelli di Crozza chiude in bellezza entrando ancora una volta nella top3 dei più visti do… - infoitcultura : GF Vip, volano gli stracci tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo: accesa lite a distanza -