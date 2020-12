GF Vip, Urtis nel letto di Zorzi: scherzo sgradito da Tommy (Di martedì 15 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip nuovi corteggiamenti? Chissà cosa è preso a Giacomo Urtis quando si è infilato, di nascosto, nel letto di Tommaso Zorzi quando sapeva che la sua presenza non era gradita L’influencer aveva deciso di andare a dormire lontano da tutti, pure da Maria Teresa Ruta, con la quale divide la stanza. Il web si è arrabbiato proprio perché ha visto che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 15 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip nuovi corteggiamenti? Chissà cosa è preso a Giacomoquando si è infilato, di nascosto, neldi Tommasoquando sapeva che la sua presenza non era gradita L’influencer aveva deciso di andare a dormire lontano da tutti, pure da Maria Teresa Ruta, con la quale divide la stanza. Il web si è arrabbiato proprio perché ha visto che Articolo completo: dal blog SoloDonna

zazoomblog : GRANDE FRATELLO VIP 2020- Diretta: Ruta Zorzi Malgioglio e Urtis in nomination - #GRANDE #FRATELLO #2020- #Diretta… - zazoomblog : GF Vip 5 ventiseiesima puntata – Tommaso nomina Stefania ma al televoto (con eliminazione) ci finisce lui con Maria… - sonoproprioio2 : Urtis per quanto mi sta sul cazzo ha la sua prima occasione per farsi conoscere realmente e non solo per essere il… - gracevanbueren : classifica vip #gfvip (like se concordate per l’80%) 1 tommy 2 stefy 3 MTR 4 pier 5 Giulia 6 croccantino 7 n… - fraperfrate : Comunque se non salvate Tommaso vi meritate davvero Urtis e Sonia che fino a qualche giorno fa se lo poteva sognare… -