GF Vip | Tommaso Zorzi delude Stefania Orlando | ecco il motivo

(Di martedì 15 dicembre 2020) Nella Casa del GF Vip, i colpi di scena come al solito non mancano proprio mai. Ieri sera al termine della puntata,, ha lasciato tutti senza parole, dichiarando apertamente di aver votato la sua amicarivela al resto dei concorrenti di aver nominatoTerminata la puntata, l’influencer determinato e deciso ha preso subito la parola, per dire una cosa molto importante ai suoi compagni d’avventura: “Sono molto contento di essere finito in Nomination, ho nominato”. Le parole di Tommy hanno lasciando tutti di stucco, soprattutto la sua amica, che apparentemente delusa, ha taciuto senza replicare. “Abbiamo avuto un mini screzio in camera da letto” ha chiosato ...

Nuovo polverone intorno alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il concorrente Filippo Nardi rischia di essere squalificato dal reality show di Canale 5 per aver pronunciato delle frasi choc. Ec ...Dayane è come un fiume in piena: “Ho litigato con Tommaso, con Elisabetta e anche con Selvaggia per colpa tua. Non volevo litigare con lei e poi secondo te come mi sono sentita quando in Confessionale ...