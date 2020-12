GF Vip | saltano i nervi di Malglioglio | “Basta | me ne vado”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 15 dicembre 2020) Continua ad essere particolarmente tesa la situazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A patire di più in questo momento la “reclusione” forzata è il paroliere Cristiano Malgioglio che proprio in tempi recenti è stato protagonista di un’accesa lite con Giulia Salemi. E sembra che sia proprio la Salemi ad aver fatto traboccare il vaso della pazienza di Malgioglio che a Stefania Orlando avrebbe confessato di voler abbandonare il reality. Cristiano Malgioglio minaccia l’abbandono È un Cristiano Malgioglio insofferente quello all’interno delle mura dalla casa. Dopo l’aperto scontro con l’inquilina Giulia Salemi, il paroliere ha infatti confessato alla Orlando di non essere più disposto a sopportare altro all’interno del reality, preferendo tra le tante soluzioni quella di abbandonare la casa del Grande Fratello. “, me ne“, ...