GF Vip | Maria Teresa Ruta vede la sua mamma

Leggi su solodonna

(Di martedì 15 dicembre 2020) Per unain lacrime durante il weekend il Grande Fratello Vip ha organizzato una sorpresa incredibile. Di cosa si tratta? Cosa ha riservato per lei Alfonso Signorini?viene chiamata in mistery da Alfonso Signorini: “Tu sei tra le partecipanti di questa edizione in gioco e quella con più generosità. Hai parlato della tua vita, perché hai ancora tanto da raccontare”, le dice Articolo completo: dal blog SoloDonna