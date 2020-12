GF Vip, l’Orlando furiosa con la Ruta “Mi sono rotta il ca**o” (Di martedì 15 dicembre 2020) Stamattina nella casa del Grande Fratello Vip è andato in scena un duro scontro tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Le due, infatti, sono tornate a parlare dell’allontanamento vissuto nelle ultime settimane e hanno tirato in mezzo anche Zorzi e la sua inaspettata nomination. Il clima nella casa, dopo la puntata di ieri, è molto teso. Le clip mandate in onda hanno risvegliato vecchi rancori e le Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 15 dicembre 2020) Stamattina nella casa del Grande Fratello Vip è andato in scena un duro scontro tra Maria Teresae Stefania Orlando. Le due, infatti,tornate a parlare dell’allontanamento vissuto nelle ultime settimane e hanno tirato in mezzo anche Zorzi e la sua inaspettata nomination. Il clima nella casa, dopo la puntata di ieri, è molto teso. Le clip mandate in onda hanno risvegliato vecchi rancori e le Articolo completo: dal blog SoloDonna

