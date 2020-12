Gf Vip | la sfilata dei nuovi concorrenti condotta da Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta Video

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 15 dicembre 2020) Al Gf Vip 2020 è tempo di una nuovada. A sorpresa, infatti, anche nella puntata di Grande Fratello Vip 5 di ieri sera, lunedì 14 dicembre, il conduttore Alfonso Signorini ha passato, per un po’, la palla ai due partecipanti al reality show di Canale 5 e ha dato loro spazio per l’ormai attesissimo momento, in cui i “vipponi” sfilano nella Casa e con tanto dia presentare il tutto. Ecco il link, alda Mediaset Play, con l’interadei, tratta dall’ultima diretta di ieri. Pronti ad una nuova puntata del #GFVIP Fashion Show? ...