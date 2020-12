GF Vip | Giulia Salemi nuova “regina del lusso” | quanto costa il suo abito blu

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tutti ricordiamo bene gli outfit diche Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato al GF Vip ma c’è da dire che anche le sue coinquiline non sono da meno. Ora che Eli è fuori dal reality – ha deciso di non continuare il suo percorso nella Casa per il figlio Nathan Falco – tutte le attenzioni sono concentrate sulle altre vippone. Come Sonia Lorenzini, che appena entrata ha già fatto parlare di sé per gli abiti dal costo da capogiro sfoggiati in diretta. Non tanto per il prezzo, anche se esorbitante come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate in fondo, ma perché “ispirati”, diciamo così, a Chiara Ferragni. E il pubblico ha storto un po’ la bocca per questa mancata originalità di Sonia. E che dire di? (Continua dopo la foto) Anche lei, che è entrata poche settimane prima di Sonia Lorenzini, ha subito dimostrato di avere ...