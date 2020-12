GF Vip 5, Samantha De Grenet riaccende le fantasie di Filippo Nardi: “Due bombe” (Di martedì 15 dicembre 2020) Filippo Nardi si è lasciato andare al fuoco della passione nella Casa del Gf vip rivelandosi stregato dal fascino latino di Samantha De Grenet. La rivelazione molto spinta si è consumata nel bel mezzo del daytime settimanale, con tanto di dettagli peccaminosi raccontati dal lord inglese. Il racconto è avvenuto in presenza della diretta interessata ed altre due concorrenti. Un confronto aperto alle fantasie sessuali più disparate e del tutto inaspettato, che ha coinvolto i 4 coinquilini. Entrambi ex naufraghi, Filippo e Samantha hanno da poco avuto accesso al reality dei vip come “new-entries”, a seguito del recente prolungamento del gioco, esteso fino a febbraio 2021. Gf vip 5, Filippo Nardi stregato da Samantha De ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 15 dicembre 2020)si è lasciato andare al fuoco della passione nella Casa del Gf vip rivelandosi stregato dal fascino latino diDe. La rivelazione molto spinta si è consumata nel bel mezzo del daytime settimanale, con tanto di dettagli peccaminosi raccontati dal lord inglese. Il racconto è avvenuto in presenza della diretta interessata ed altre due concorrenti. Un confronto aperto allesessuali più disparate e del tutto inaspettato, che ha coinvolto i 4 coinquilini. Entrambi ex naufraghi,hanno da poco avuto accesso al reality dei vip come “new-entries”, a seguito del recente prolungamento del gioco, esteso fino a febbraio 2021. Gf vip 5,stregato daDe ...

