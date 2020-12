‘Gf Vip 5’, ecco gli ascolti della ventiseiesima puntata! (Di martedì 15 dicembre 2020) Sono ascolti in ripresa, ma costanti, quelli registrati ieri sera dalla ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip 5: il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, ha registrato 3.356.000 spettatori pari al 20% di share. Il programma di Canale 5 ha vinto la gara d’ascolti in termini di share, considerando che il film Ben is Back in onda su RaiUno si è fermato al 17%, raccogliendo però davanti al piccolo schermo 4.093.000 spettatori. Si tratta di un dato migliore rispetto alla scorsa settimana: venerdì, infatti, lo share registrato dal Gf Vip è stato solo del 17.3%, con 3.184.000 spettatori, lasciandolo sconfitto di fronte alla seconda puntata di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici in onda tutti i venerdì su RaiUno. E voi avete seguito la puntata ieri sera? L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 15 dicembre 2020) Sonoin ripresa, ma costanti, quelli registrati ieri sera dallapuntata del Grande Fratello Vip 5: il reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, ha registrato 3.356.000 spettatori pari al 20% di share. Il programma di Canale 5 ha vinto la gara d’in termini di share, considerando che il film Ben is Back in onda su RaiUno si è fermato al 17%, raccogliendo però davanti al piccolo schermo 4.093.000 spettatori. Si tratta di un dato migliore rispetto alla scorsa settimana: venerdì, infatti, lo share registrato dal Gf Vip è stato solo del 17.3%, con 3.184.000 spettatori, lasciandolo sconfitto di fronte alla seconda puntata di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici in onda tutti i venerdì su RaiUno. E voi avete seguito la puntata ieri sera? L'articolo proviene da Isa e Chia.

