‘Gf Vip 5’ | dopo la diretta scatta il catfight tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet | ecco cosa è successo

Leggi su isaechia

(Di martedì 15 dicembre 2020) Già nei giorni scorsiDeavevano avuto modo di battibeccare per alcuni episodi accaduti nella Casa, come quandodurante la preparazione del pranzo ha notato una spugnetta usata nell’umido e ha chiesto chi l’avesse messa lì ed era stata proprio la Dea palesarsi; a quel punto lacon tono piccato aveva risposto a: “Tesoro la spugna va nell’indifferenziato non nell’umido, non è mica difficile da capire“, che in quell’occasione era stata difesa da Tommaso Zorzi che aveva sottolineato all’amica come in realtà la nuova arrivata avesse pulito tutta la mattina la cucina. A quanto pare tra le due – nonostante si conoscessero prima e si siano salutate molto cordialmente non scorre buon sangue e ...