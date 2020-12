‘Gf Vip 5’, Cristiano Malgioglio si scaglia contro Giulia Salemi: “Da oggi sarà il mio bersaglio!”. Poi minaccia di abbandonare la Casa (Di martedì 15 dicembre 2020) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip 5 e ancora una volta il protagonista è stato Cristiano Malgioglio: il cantautore negli scorsi giorni aveva deciso di attuare la stessa strategia già messa in atto durante il Grande Fratello Vip 2, quando insieme ad alcuni suoi compagni di avventura scelse di mandare in nomination i concorrenti più giovani. Questa volta nel mirino del paroliere c’è finita Giulia Salemi, la quale ha deciso di restituire al coinquilino la nomination, ma questa scelta non è proprio andata giù a Cristiano, il quale una volta finita la puntata si è sfogato con Stefania Orlando e Giacomo Urtis, minacciando anche di ritirarsi. I suoi compagni hanno cercato di far desistere il concorrente: “Tu sei oltre“, gli ha ricordato ... Leggi su isaechia (Di martedì 15 dicembre 2020) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip 5 e ancora una volta il protagonista è stato: il cantautore negli scorsi giorni aveva deciso di attuare la stessa strategia già messa in atto durante il Grande Fratello Vip 2, quando insieme ad alcuni suoi compagni di avventura scelse di mandare in nomination i concorrenti più giovani. Questa volta nel mirino del paroliere c’è finita, la quale ha deciso di restituire al coinquilino la nomination, ma questa scelta non è proprio andata giù a, il quale una volta finita la puntata si è sfogato con Stefania Orlando e Giacomo Urtis,ndo anche di ritirarsi. I suoi compagni hanno cercato di far desistere il concorrente: “Tu sei oltre“, gli ha ricordato ...

fanpage : Protesta sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò - pandators : lo dovevamo capire da questa risposta di Fra al gf vip party come sarebbe andata la puntata ieri #GFVIP - CristinaCrimi : @GrandeFratello Io nn guarderò più GF VIP è tutto falso nessuno ha parlato della bestemmia di Dayane ciò mi fa pens… - blogtivvu : #GFVip, Tommaso nomina Stefania Orlando, interviene Gaia Zorzi: le parole della sorella - xswagmasta : La stanza blu in crisi. Bisognerebbe scagliarsi contro i nuovi non contro i compagni di avventura dal giorno 1. Pu… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Grande Fratello Vip 2020, Malgioglio voce del pubblico sulla saga Gregoraci-Pretelli: «Finalmente è finito... Corriere della Sera