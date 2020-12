‘Gf Vip 5’, amicizia in crisi tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello che si lamenta: “È un po’ gelosa perché…” (Video) (Di martedì 15 dicembre 2020) L’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò al Gf Vip 5 sta interessando moltissimi telespettatori. La modella brasiliana e l’attrice siciliana hanno avuto un certo feeling fin da subito, ma anche qualche ostacolo. In particolare, la maggior parte degli inquilini della Casa aveva tentato di far comprendere a Rosalinda la cattiva influenza che poteva avere Dayane su di lei. Tuttavia, l’attrice ha continuato a fidarsi ciecamente della sua amica e oggi sono più unite che mai. Le RosMello, però, in questi giorni stanno attraversando un momento di crisi. Da quando Sonia Lorenzini e Filippo Nardi hanno fatto il loro ingresso, Dayane trascorre molto tempo con loro e Rosalinda si sente trascurata ... Leggi su isaechia (Di martedì 15 dicembre 2020) L’traal Gf Vip 5 sta interessando moltissimi telespettatori. La modella brasiliana e l’attrice siciliana hanno avuto un certo feeling fin da subito, ma anche qualche ostacolo. In particolare, la maggior parte degli inquilini della Casa aveva tentato di far comprendere ala cattiva influenza che poteva averesu di lei. Tuttavia, l’attrice ha continuato a fidarsi ciecamente della sua amica e oggi sono più unite che mai. Le Ros, però, in questi giorni stanno attraversando un momento di. Da quando Sonia Lorenzini e Filippo Nardi hanno fatto il loro ingresso,trascorre molto tempo con loro esi sente trascurata ...

