Gestione separata Inps e requisiti pensione | quali sono?

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 15 dicembre 2020) Non bisogna affatto pensare che i lavoratori iscritti allarappresentino una ristretta fetta della popolazione. Infatti svariatele categorie che ne fanno parte. Il punto è però capire, in concreto, iper lanella: ricordiamo altresì che presso questa cassa, l’iscritto può conseguire la generalità dei trattamenti pensionistici spettanti agli iscritti presso le altre gestioni amministrate dall’. Vediamo allora più da vicino. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sullaanticipata in deroga, cos’è, come funziona e ...